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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إذا لم تغادر فأنت ميت.. حرائق الغابات بأمريكا تجبر الآلاف على النزوح

حرائق غابة فريمونت
حرائق غابة فريمونت وينيما

قال مسؤولون إن حرائق الغابات المتزايدة في غابة ولاية أوريجون الجافة بالولايات المتحدة، أجبرت مئات الأشخاص على ترك منازلهم بحلول اليوم،  حيث احترق أكثر من 200 ألف فدان ولم تظهر أي علامات على التباطؤ أو السيطرة على الحرائق.

 

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وبحسب وكالة رويترز، قد أدي الحريق الذي انتشر عبر غابة فريمونت وينيما الوطنية على بعد 400 كم جنوب بورتلاند منذ 6 يوليو، إلي تدمير 21 منزلاً وهدد 1926 آخرين، وفقًا لمركز التنسيق بين الوكالات الشمالية الغربية في بورتلاند.

وبحلول صباح الأربعاء، ترك الحريق ضبابًا كثيفًا فوق شلالات كلاماث القريبة، وتحولت إلى مركز إجلاء تابع للصليب الأحمر.

وقال تيم مكارلي، "أحد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم"، لوكالة لرويترز، إن أفراد القوات الحكومية حضروا إلى منزله في الوقت الذي "تتساقط فيه الشرارات والجمر" وأخبر أسرته "إذا لم تغادر، فأنت ميت".

وأضافت سارة كوز، إحدى السكان الذين تم إجلاؤهم هذا الأسبوع: "هذا هو أول حريق هائل لي وهو أمر مخيف". "لا تعرف ما إذا كنت ستفقد منزلك، أو ستجلس هناك وتشاهد جارك يفقد منزله، ولا يمكنك فعل شيء حيال ذلك".

وهذا الحريق هو الأكبر من بين العديد من حرائق الغابات التي اشتعلت في أجزاء من الولايات الغربية بالولايات المتحدة، حيث تسبب الجفاف وموجة الحرارة الأخيرة التي سجلت أرقامًا قياسية في جعل الأخشاب قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، اشتعلت ألسنة اللهب على طول ممر كهرباء عالي الجهد يربط شبكة كهرباء ولاية أوريجون بإمدادات الطاقة المتضررة في كاليفورنيا، مما دفع الهيئة التي تدير شبكة كهرباء كاليفورنيا إلى إصدار تنبيهات. ولكن مع دخول أسوأ موجة الحر، تم سحب التنبيهات.

الولايات المتحدة حرائق الغابات اوريجون ولاية أوريجون موجة الحر جفاف غابة فريمونت وينيما

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