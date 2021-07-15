مساعد وزيرالإسكان يوضح مفهوم المدينة الذكية وأهدافها

قال عبد الخالق إبراهيم مساعد وزيرالإسكان، إن المدن الجديدة في مصر مرت بـ 3 أجيال من المدن، متابعا: الآن نعيش عصر إنشاء مدن الجيل الرابع داخل مصر من أجل حل مشاكل الزيادة السكانية.

وأضاف “عبد الخالق إبراهيم” خلال حواره ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن مصر تسعى لإنشاء مدن جديدة من أجل حل مشاكل السكان وتكدسهم وانتشار التلوث والزحام المروري، متابعا: ننمو سنويا بمقياس 2.5 مليون نسمة ولهذا يجب أن نوفر فرص عمل وأسكن عن طريق إنشاء مدن جديدة.



وأوضح نستهدف إنشاء شبكة تجمعات عمرانية بعيدة عن الوادي والدلتا، مضيفا: المدن الذكية هي التي تعتمد على التكنولوجيا التقدم العلمي لإدارتها.





وشهدت الدولة المصرية طفرة تنموية غير عادية على كافة المستويات، خلال السنوات 7 الماضية، وهي فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، ودشنت الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد كبير من المشروعات السكنية أهمها المدن الجديدة أو «مدن الجيل الرابع».



وبلغ عدد المدن الجديدة داخل الدولة حتى وقتنا هذا، والذى يعد من مستهدفات ما بعد عام 2014، «30 مدينة جديدة»، بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه، ويتم حالياً تنفيذ 22، بالإضافة إلى 8 مدن اخرى مخطط تنفيذها، ومن أبرزهم العاصمة الإدارية الجديدة والتى سيبدأ التشغيل التجريبي لها نهاية العام الجارى، ومدينة العلمين الجديدة.

txtالتخطيط العمراني : زوّدنا مساحات خضراء حول العمران الحديث والقائم .. فيديو

txt‫ وزير الإسكان يبحث مع ممثلي جهات حكومية سبل تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة

وتهدف مشروعات «مدن الجيل الرابع»، إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، توفير مسكن مناسب لكافة الفئات، توفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة، 580 الف فدان، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة، بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

العلمين الجديدة

تعد مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وموقعها المميز يجعلها بوابة مصر على أفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عددًا من الشركات العالمية للاستثمار، لتغير خريطة الساحل الشمالي، حيث تستهدف المدينة استقطاب المواطنين للإقامة طوال العام، على مساحتها التي تبلغ 49 ألف فدان، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 2 ملايين نسمة.





