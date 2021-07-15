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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

القضاء على الفساد محاضرة بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج ذوي القدرات فى الأنشطة المقدمة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية.

 

وعقد القصر ندوة بعنوان "كيف نقضي علي الفساد" حاضرها الدكتور علي صديق مسئول ملف القضاء علي الفساد بالمحافظة، خالد عثمان مسئول ملف القضاء علي الفساد بالإقليم، والشيخ صلاح محمد منسق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الأزهرية، الدكتورة شيماء كامل منسق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمديرية التربية والتعليم والدكتور شعيب خلف، بدأت بالسلام الوطني.

 

وقدمت عروض فيديو بريجكتور للأطفال عن معني الفساد وأنواعه وعرض مجموعة من الأفلام والرسومات والمسرحيات القصيرة التي تعبر عن الفساد وكيفية مقاومته، وقام بترجمة الندوة بلغة الإشارة للفنان إبراهيم حسين، كما أعد القصر ورشة حكي بعنوان "كيف نقضي علي الفساد".

 

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عرض سالومي على مسرح بيت ثقافة طامية بالفيوم

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الفداء العظيم.. ورشة حكي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

 

بجانب ذلك، نظم القصر عدد من الورش منها ورش لتعليم الموسيقي، تعليم الأداء الحركي والفنون الشعبية لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، ورشة لتبسيط علم النحو والصرف، فنون تشكيلية وأشغال فنية بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، بالإضافة لمسابقة ثقافية.

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عرض سالومي على مسرح بيت ثقافة طامية بالفيوم

الفداء العظيم.. ورشة حكي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

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