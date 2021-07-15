عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.. رئيس الوزراء يلتقى وفد شركة "سكاتك" للطاقة

مدبولي
مدبولي

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعا مع كل من ريمون كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، وممثلي شركتي "أوراسكوم" للإنشاءات، و"ماتيتو" لإدارة ومعالجة المياه؛ وذلك لبحث التعاون المقترح في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي. 

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي، لاسيما في ضوء استراتيجية الدولة لتعظيم استخدام مواردها الطبيعية من جانب، وبذل الجهود الممكنة للتعامل مع مشكلة محدودية موارد المياه العذبة من جانب آخر. 

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ترحب بأي تعاون جاد يهدف إلى تنفيذ مشروعات مائية تلبي احتياجات مواطنيها المستقبلية من هذا المورد المهم، بحيث يتم تنفيذ هذه المشروعات بمعدلات زمنية سريعة تواكب خطط الدولة الاستراتيجية في هذا الشأن، وبأسعار تنافسية، وتضمن في ذات الوقت توطين الصناعة بما يحقق استدامة المشروعات، وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المسؤولين المعنيين في مصر عكفوا على وضع خطة منهجية للاستفادة من الطاقة المتجددة لتحلية المياه، معرباً عن تطلعه للعمل مع الشركات الممثلة في تنفيذ هذه الخطة، لاسيما في ضوء النموذج الناجح للشراكة الذي سبق وأن قدمته شركة "سكاتك" النرويجية للمساهمة في تنفيذ مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان.

فى ذات السياق، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الحكومة المصرية وضعت عدة محددات للدخول في شراكات استثمارية تضمن تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة، من بينها تقديم الشركات الراغبة أسعاراً تنافسية، وتوطين مستلزمات ومكونات التصنيع ونقل التكنولوجيا، مع إعطاء الأولوية للشركات التى تجلب تدفقات استثمار أجنبي مباشر.

بدورهم، أعرب ممثلو الشركات عن سعادتهم بما لمسوه من رغبة واضحة لدى الدولة المصرية في توسيع آفاق التعاون والاستثمارات الأجنبية، والدخول في شراكات بمجالات عديدة، ومنها مجال تحلية المياه، مؤكدين أن ما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات خلال الفترة الماضية يدعم الثقة المتنامية لدى الشركات العاملة في هذا المجال لتنفيذ مشروعات بالنظام التشاركي.

كما أكد ممثلو الشركات أن الـ "كونسورتيوم" الذي يتألف منه شركاتهم يضمن تنفيذ مشروعات كبيرة لمصر، بما يضمه من شركات لديها سجل مشهود من الإنجازات في مختلف دول العالم، وتتوافر لديها الخبرة الكافية لتنفيذ هذه المشروعات المقترحة في زمن قياسي، وبتكلفة مناسبة، ووعدوا بالعمل على ترتيب لقاءات للشركات المصنعة لمكونات محطات تحلية المياه مع الحكومة المصرية، لبحث إجراءات تنفيذ المطلب المصري بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين مسئولي الوزارات والجهات المعنية ومسئولي الشركات؛ للاتفاق على التفاصيل النهائية للمشروعات المستهدفة فى مجال محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.
 

مصطفى مدبولي سكاتك للطاقة تحلية المياه الطاقة المتجددة

ترشيحاتنا

تداول صور أسئلة جغرافيا الثانوية العامة بعد توزيعها داخل اللجان

تعاقدات بـ 26 مليون دولار..التجارة تعلن نتائج البعثة التجارية الأولى للكاميرون والسنغال

مدافع الزمالك السابق: سأشجع كايزر تشيفز أمام الأهلي

3000 صاروخ علي تل ابيب.. إسرائيل تستعد للحرب القادمة مع حزب الله

أسعار اللحوم اليوم الخميس 15 يوليو 2021

انفوحراف .. مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

إجراءات مشددة لـ الحكومة .. حال ارتكاب هذه المخالفات في عيد الأضحى

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ