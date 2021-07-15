محمد المنزلاوى : لدينا قيادة حكيمة وستتخذ إجراءات تصب فى صالح أمننا القومى والمائى

أكد النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ أن جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية منحوا الرئيس عبد الفتاح السيسى تفويضاً تاماً فى اتخاذ كل ما يراه لحماية الأمن القومى المائى المصرى وفى مواجهة أزمة "سد النهضة" الأثيوبى لثقتهم لكاملة فى القيادة السياسية فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم ان الشعب المصرى بكل فئاته يقف صفاً واحداً خلف صانع القرار الرئيس السيسي في مواجهة التحديات وفى مقدمتها ملف "سد النهضة" للحفاظ على الأمن المائي وحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، معلناً تأييده التام لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداخلية والخارجية وفي كافة القرارات اللازمة للدفاع وحماية الأمن القومي المصري والعربي وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل مؤكداً أن مصر لديها قيادة سياسية حكيمة وستتخذ الإجراءات التي تصب في صالح الأمن القومي المصري.

وقال النائب محمد المنزلاوى إن رسالة مصر بشأن سد النهضة اصبحت واضحة أمام العالم كله بجميع دوله ومنظماته مطالباً المجتمع الدولى ان يقوم بمسئولياته لمواجهة التعنت الاثيوبى خاصة أن مصر أكدت للعالم كله انها مع التنمية لاثيوبيا شريطة الا يتم المساس من قريب او بعيد بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل مؤكداً ان جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.