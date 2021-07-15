مستقبل وطن بالسويس ينظم معرض لمنتجات الشباب

نظمت امانة حزب مستقبل وطن بالسويس، معرض منتجات الشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، ويستمر حتى غدا الخميس، فى أحد القاعات بكورنيش الجديد.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد خشانة رئيس الهيئة البرلمانية بالسويس و أمين الحزب و النائب سيد عبد الحميد الكرماوى و النائب حافظ شوشة و النائب سيد عبده أعضاء مجلس الشيوخ و رجل الاعمال جمال حمدى الجميل و سليمان العمارى، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات فى السويس و المحاسب أحمد عثمان أمين جهاز المشروعات الصغيرة بالحزب.

أجرى النائب احمد خشانة و نواب السويس، جولة على المعرض والذى ضم منتجات الجلدية والمفروشات والمنتجات الغذائية والملابس واحتياجات المنزل والديكور والهدايا ولعب الأطفال والمنتجات اليدوية .

ومن جانبه صرح النائب أحمد خشانة، تنظيم هذه المعارض بشكل دورى تعطى الفرصة لأصحاب المشروعات اليدوية للتعرف على احتياجات السوق وأذواق المستهلكين مما يساعدهم على تقديم منتجات جديدة تمزج بين التراث والهوية الثقافية المصرية ومتطلبات الجمهور الحديثة، علاوة انها تتيح للأسر والأهالي توفير احتياجاتهم المختلفة بأسعار مخفضة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .

وأضاف " خشانة " فى تصريحات صحفية له اليوم، ان هذا المعرض في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهاز وحزب مستقبل وطن لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات، وفتح منافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.



قال جمال حمدى الجميل، عضو هيئة مكتب المحافظة، ان الحزب حريص على دعم الشباب الموهوبين من خلال تنظيم تلك المعارض من أجل منحهم فرصة لتسويق منتجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة للأهالي داخل المعرض.