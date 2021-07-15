طلاب الثانوية العامة ينتهون من أداء امتحان الجغرافيا.. ويؤكدون: متوسط والخريطة صعبة.. والتعليم تضبط طالبًا بالأقصر صوّر الأسئلة وأرسلها لجروبات الغش

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة الأدبية”، امتحان الجغرافيا بإجمالي عدد 255 ألفاً و353 طالباً/طالبة (من 10 صباحًا لـ 1 ظهرًا).

كما أدى طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالبًا/طالبة.

إجراءات احترازية

حرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

وحضر طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الالكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان

المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 9:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"

المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

عمليات التعليم تطمئن على وصول أسئلة الجغرافيا إلى اللجان قبل موعد الامتحان

قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

تداول أسئلة واجابات جغرافيا الثانوية العامة على جروبات الغش

شهدت جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا) تداولا لصور اسئلة واجابات امتحان قيل انها تخص امتحان الجغرافيا ،الذي اداه اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان الجغرافيا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث بدأ الامتحان في تمام العاشرة من صباح اليوم واستمر حتى الواحدة ظهرًا.

ضبط الطالب المسئول عن تصوير ونشر امتحان الجغرافيا على جروبات الغش

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم ضبط حالة غش ونشر لـ امتحان الجغرافيا من داخل احدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : رصد فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالة غش، ونشر الامتحان للطالب ( م . ع . ا ) بمحافظة الأقصر، وذلك بعد مرور 30 دقيقة منذ بدء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنه تم ضبط اكثر من 25 حالة غش في اللجان اليوم.

تباين آراء طلاب الثانوية العامة عن امتحان الجغرافيا

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي حول امتحان مادة الجغرافيا "، فبعضهم أكد انه سهل وبعضهم شكى من صعوبته وضيق وقت وغموض بعض الأسئلة فيه واحتوائها على أسئلة من خارج المنهج بينما أكد آخرون أن الامتحان جاء في متناول الطالب المتوسط.

وقال الطلاب جمال حمدي وكيرلس أنور سيف محمد أحمد " القسم الأدبي أن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط ولكن احتواء بعض الأسئلة الصعبة مثل سؤال تخمين ( أي الدول تتوقع بها مصادر معدنية) وسؤال حول مضيق غير موجود بالمنهج بالإضافة أن الخريطة غير واضحة وأكدوا أن الامتحان من خارج الكتاب المدرسي.

وأوضحت ميادة سيد، أن نسبة الأسئلة غير المباشرة في الامتحان كانت أكبر بكثير من الأسئلة المباشرة، ويحتاج الامتحان للتفكير في كل اجزائه، وعن الوقت أشارت أنه كافي لإنهاء الامتحان.

وتابعت خلود محمد، أنها أنهت حل الأسئلة خلال الساعتين الأول من وقت الامتحان، وواجهت صعوبة في بعض نقاط الامتحان، ومن وجهة نظرها الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط.

التعليم تنفي تسريب امتحان الجغرافيا قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان الجغرافيا قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الأدبي.

وقالت عمليات التربية والتعليم : ما تم تداوله من صور لـ امتحان الجغرافيا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، ليس له علاقة بالامتحانات الأصلية نهائيًا.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات شاومينج واعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة أن مباحث الانترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع اصحابها بالقانون.

حرمان الغشاشين من الامتحانات عامين

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات الثانوية العامة 2021 وامتحانات العام القادم.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد حوالي 10 أيام من الامتحان الأخير.

وبناءً على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، فمن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال منتصف شهر أغسطس 2021.

آلية إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه لا صحة لكل ما يقال بشأن عزم وزارة التعليم على اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس بشكل منفصل (كل مادة وحدها )

حيث قال وزير التربية والتعليم : ستعلن نتيجة الثانوية العامة لكل مواد الثانوية العامة مجتمعة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس لمواد يوم السبت

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لن تعلن وزارة التربية والتعليم السبت القادم نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالامتحانات التي اداها طلاب الثانوية العامة طوال الاسبوع ، مشيراً إلى أن كل ما يقال بهذا الشأن ما هو إلا شائعات واخبار مغلوطة هدفها فقط اثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم .

إجراءات التعامل الغش في اللجان

شدد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على جميع المديريات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية بأنه في حالة ضبط أى حالات غش سواء من داخل اللجان، أو غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يحول الشخص المسؤل عن مكافحة الغش (العصا الإلكترونية) بهذه اللجنة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وحرص الدكتور رضا حجازى على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.