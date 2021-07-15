وزيرا البيئة والتضامن يشيدان بوحدات التدريب المتنقلة للقوى العاملة

تفقد وزراء القوى العاملة محمد سعفان، والبيئة ياسمين فؤاد، والتضامن نيفين القباج، وحدات التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوي العاملة ، وذلك على هامش زيارتهم لمقر وزارة القوى العاملة لتوقيع بروتوكول تعاون لفعيل أسس التعاون بين الوزارات لدمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات.

واستعرض وزير القوى العاملة مراحل تطوير تلك الوحدات والتي يبلغ عددها 27 وحدة في مختلف المحافظات ، تعمل على تدريب الشباب في القرى والنجوع على 3 مهن هى : التفصيل والخياطة والسباكة، والكهرباء، وتصل هذه الوحدات إلى الشباب بمحل إقامتهم لتحقيق أقصى إستفادة والوصول لأكبر عدد منهم.

وأشادت الوزيرتان بفكرة الوحدات المتنقلة وجهد الوزارة في مجال التدريب ورفع كفاءة مستوى الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة.

وقالت "القباج" أن وزارة التضامن على أتم الاستعداد للتعاون في توفير "شنط المعدات" لكافة المتدربين في الوحدات المتنقلة حتى يتمكنوا من بدء مشروع خاص بهم ، وتحقيق نتيجة مثمرة للتدريب.

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