عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: الذبح في الطريق العام وإلقاء مخلفات الذبيحة حرام شرعا

ذبح الاضحية في الشارع
ذبح الاضحية في الشارع

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن "الذبح في الطريق العام محرم ومجرم فلا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس ولا يجوز أن يترك في الطريق العام الذي يسلكه كل الناس ما يؤذيهم أو يقطع عليهم الطريق أو يلوث ثيابهم أو يشيع فى نفوسهم حالة من القذارة وبالتالي هذا جرمه عظيم وإثمه كبير.

وأضاف عبد السميع خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء  للرد على أسئلة المواطنين  قائلا:" قامت الدولة بوضع تشريعات لتجريم هذا،  ونقول لمن أراد ليذبح هناك أماكن مثل المجازر ، وبعد الذبح كثير من الناس تلقى القاذورات التى تتخلف عن الحيوانات المذبوحة في الطريق العام وهذا أيضا محرم ومجرم".

 

و دعت دار الإفتاء  جموع المواطنين، إلى الحفاظ على النظافة العامة والبيئة المحيطة والشوارع، وعدم إلقاء جلود ومخلفات الأضاحي بالشوارع حتى لا يتسبب ذلك في إلحاق الأذى بأفراد المجتمع.

 

وقالت دار الإفتاء، في بيان سابق لها ، إن الأضحية شعيرة لها منافع اجتماعية، ولا يجوز أن تكون سببًا في أذى الناس ولا في نشر الأوبئة والأمراض؛ فلا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه.

 

وأضافت دار الإفتاء أن إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، مشيرة إلى أن من أخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إماطة الأذى عن الطريق صدقة» رواه مسلم.

الذبح في الطريق دار الإفتاء مخلفات الذبح الأضحية مخلفات الأضاحي

ترشيحاتنا

رافض الزمالك.. فرجاني ساسي على أعتاب الدوري التركي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر

كل ماتريد عن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا العام الدراسي المقبل

دار الإفتاء: الذبح في الطريق العام وإلقاء مخلفات الذبيحة حرام شرعا

بالأسماء | فاركو يعلن الاستغناء عن 14 لاعباً بعد التأهل للدوري الممتاز

من سيحمل العلم المصري في طوكيو .. اللجنة الأولمبية تحسم الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ