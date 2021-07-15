دار الإفتاء: الذبح في الطريق العام وإلقاء مخلفات الذبيحة حرام شرعا

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن "الذبح في الطريق العام محرم ومجرم فلا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس ولا يجوز أن يترك في الطريق العام الذي يسلكه كل الناس ما يؤذيهم أو يقطع عليهم الطريق أو يلوث ثيابهم أو يشيع فى نفوسهم حالة من القذارة وبالتالي هذا جرمه عظيم وإثمه كبير.



وأضاف عبد السميع خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين قائلا:" قامت الدولة بوضع تشريعات لتجريم هذا، ونقول لمن أراد ليذبح هناك أماكن مثل المجازر ، وبعد الذبح كثير من الناس تلقى القاذورات التى تتخلف عن الحيوانات المذبوحة في الطريق العام وهذا أيضا محرم ومجرم".

و دعت دار الإفتاء جموع المواطنين، إلى الحفاظ على النظافة العامة والبيئة المحيطة والشوارع، وعدم إلقاء جلود ومخلفات الأضاحي بالشوارع حتى لا يتسبب ذلك في إلحاق الأذى بأفراد المجتمع.

وقالت دار الإفتاء، في بيان سابق لها ، إن الأضحية شعيرة لها منافع اجتماعية، ولا يجوز أن تكون سببًا في أذى الناس ولا في نشر الأوبئة والأمراض؛ فلا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه.

وأضافت دار الإفتاء أن إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، مشيرة إلى أن من أخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إماطة الأذى عن الطريق صدقة» رواه مسلم.