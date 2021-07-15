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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة تقييم المهارات المهنية بكلية التربية للطفولة المبكرة

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء أستقباله أعضاء لجنة المتابعة


استقبل  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أعضاء لجنة متابعة وتقييم مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة بوزارة التعليم العالي، برئاسة أ.د محسوب عبد القادر وعضوية أ.د مصطفى هلال وأ.د رضوان الحجار.

 وذلك بحضور أ.د صفاء أحمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ومدير المشروع، وأ.د إكرام مجاور، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د ابتسام عبد الله، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د جمال فرج، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وأ.د محمد محمود، المدير التنفيذي للمشروع..

 

أوضح رئيس جامعة الفيوم أن زيارة اللجنة استهدفت  متابعة مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة للوقوف على تنفيذ آليات المشروع وإجراءاته.

 

تنمية مهارات التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة 

 

وأشار رئيس جامعة الفيوم أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الطالبة المعلمة على كيفية استخدام الأجهزة الحديثة بوحدة مصادر التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في مجال الدراسات والبحوث التجريبية والاستشارات النفسية وتطوير ورفع كفاءة الطالبات من خلال التدريب على التطبيقات العملية على أجهزة ومعدات وحدات ومعامل التنوير الموسيقي واللغات.

 

وتابعت الدكتورة صفاء أحمد أن المشروع يضم عدد من الوحدات تشمل وحدة القياس النفسي والبحوث التجريبية ومصادر التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة والتنوير الموسيقي، بالإضافة إلى معامل التكامل الحسي والوظيفي ومعمل السمعيات والبصريات وآخر للغات.

 

 

 

 

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رئيس جامعة الفيوم لجنة متابعة وتقييم مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة ذوي الاحتياجات الخاصة

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