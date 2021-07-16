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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: مصر تعيش أزهى عصورها في عهد السيسي وحياة كريمة خير دليل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال سامح حبيب عضو مجلس النواب، إن مصر تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومبادرات الرئيس سواء 100 مليون صحة أو حياة كريمة خير دليل على ذلك.

 

واكد "حبيب" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال " حياة كريمة" جبر بخاطر المواطن المصرى البسيط على مدار السبع سنوات الماضية ،ومن جبر خواطر الناس جبر الله خاطره ،مشيرا إلى أنها تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، وانخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، بالإضافة إلى أنها تساهم  في توفير آلاف من فرص العمل للشباب.

 

وأشار عضو مجلس النواب الى أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أكبر المبادرات الإنسانية والسياسية التي تهدف للتغيير في العالم، وتطبقها مصر ليستفيد منها نحو 58 مليون مصري يعيشون في الريف، موضحا ان هذا المشروع تنموي يستهدف معيشة 58 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من تطوير 143 قرية و172 مركزا خلال 3 سنوات.

 

جدير بالذكر أن أمس يشهد احتفالية كبري ، للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي ".

 

و يشار إلي أن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية تعد من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمي الكامل، حيث استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، وراعت حقوق الإنسان بكافة أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، من خلال تبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف، إذ تجسد المبادرة الرئاسية رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.

 توفير مياه شرب

وتستهدف المبادرة الارتقاء بحياة الإنسان من خلال توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية، وتوفير كافة حقوقه، وهي أيضا حدث فريد، وبخاصة أن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقي لإحداث حياة أفضل وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة.

برلماني الرئيس عبد الفتاح السيسي قال سامح حبيب مجلس النواب حياة كريمة تحسين مستوى المعيشة انخفاض معدلات الفقر

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