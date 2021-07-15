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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة

صدى البلد

أنهى رجال الأمن بوزارة الداخلية استعدادهم لتأمين انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة .


ويحضر الاحتفالية  عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين وكبار نجوم الفن والثقافة، وشباب من مختلف الأحزاب والمحافظات، ومواطنين من شتى ربوع مصر.


وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاجراءات الأمنية بالاستاد، وتم الدفع بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية على مجريات المؤتمر.

مبادرة حياة كريمة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن مبادرة حياة كريمة شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

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