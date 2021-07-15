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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الافتتاح في أغسطس على مسرح مكتبة الأسكندرية

عودة يحيى الفخراني للمسرح بـ ياما في الجراب يا حاوي.. صور

يحيى الفخرانى
يحيى الفخرانى

أعلن مسرح كايرو شو عن إطلاق أحدث عروضه "ياما في الجراب يا حاوي" للفنان يحيى الفخراني عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة".

 

ولأول يشارك الفنان يحيى الفخرانى على المسرح، إياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان معاً.


وعن موعد عرض المسرحية، أوضح مصدر مسئول بمسرح كايرو شو، إنه لأول مرة منذ سنوات سيتم افتتاح أول عرض مسرحي الشهر القادم، بهذه الضخامة في عروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية وعلي مسرح من أهم المؤسسات الثقافية ليس في مصر فقط ولكن في العالم وهي مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى ـن المسرحية ستعرض بالتبادل بين القاهرة والإسكندرية بعد الانطلاقة الأولي.

 

مفاجأه العرض 

 

وكشف المصدر أن مفاجاة العرض هي مشاركة الفنان شريف دسوقي، في البطولة في دور رئيسي غير متوقع، بحماس شخصي وترشيح فني من النجم يحيى الفخراني وهو مارحب به شريف ولاقى أيضاً حماسا كبيرا من كل أسرة العمل، ليكون ذلك أول ظهور فني جماهيري له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

 

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للفنان يحيى الفخراني، إخراج مجدي الهواري، انتاج كايرو شو، أشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبني ونس وعلاء قوقة، توزيع الألحان الأصلية للموسيقار أحمد صدقي،  الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تقوم حالياً بتسجيل التوزيعات الجديدة للألحان .

 

تدور أحداث المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

 

يحيى الفخراني كارمن سليمان محمد الشرنوبي شريف الدسوقى اياد نصار

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