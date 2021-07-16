أخبار التعليم.. التعليم تحذر: محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة مستمرة.. وأولياء أمور الطلاب لوزير التعليم: أولادنا مش فاهمين حاجة من التابلت والبابل شيت

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحا عاجلا بشأن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي القادم 2021/2022

في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة، ثالث امتحان لـ الشعبة الأدبية، رصدت عدسة صدى البلد آراء أولياء أمور طلاب الثانوية العامة حول امتحان الجغرافيا.

ترأس الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وبحضور مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بالجامعة.

ينظم مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية فعاليات الملتقى التعريفي الأول حول« وظائف المستقبل...كيف تربح وظيفة » في الثامن والعشرين من يوليو الجاري و برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية والذى تنظمه جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام علي مدار يومى 15، 16 يوليو ، برئاسة أ.د. هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام ، وذلك بحضور أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د. وائل ماجد رئيس قسم المسالك البوليه بمستشفيات جامعه عين شمس وأ.د. احمد سعفان رئيس قسم المسالك البوليه بمستشفى عين شمس التخصصي ونائبه أ.د. ايناس عبد الحميد استاذ الاورام وعضو مجلس النواب و لفيف من أساتذة الجامعات المصرية وبمشاركة المتخصصين من معظم دول العالم.

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية كبرى بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وضع أحد جروبات الغش على تطبيق تليجرام تسعيرة لتسريب امتحانات الثانوية العامة للطلاب الغشاشين، حيث قال جروب الغش للطلاب الغشاشين المتابعين : أنظمة دخول الجروب الخاص بتسريب الامتحانات الثانوي العام (علمي + ادبي)

ناقشت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان، مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب فى مقر الكلية والتى أسفرت عن العديد من المشاريع الطلابية المتميزة.