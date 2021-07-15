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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألف جنيه لتسريب الامتحان

التعليم تحذر.. محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة مستمرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وضع أحد جروبات الغش على تطبيق تليجرام تسعيرة لتسريب امتحانات الثانوية العامة للطلاب الغشاشين، حيث قال جروب الغش للطلاب الغشاشين المتابعين : أنظمة دخول الجروب الخاص بتسريب الامتحانات الثانوي العام (علمي + ادبي) كالتالي :


-نظام الـ 50 جنيه : تستلم امتحانك على الخاص قبل اللجنة بساعة واحدة

-نظام الـ100 جنيه تستلم امتحانك على الخاص قبل اللجنة بـ12 ساعة عشان تلحق تحفظ

-نظام الـ500 جنيه هضيفك على جروب خاص بالتسريب لكل المواد هينزل لك الامتحان  فيه قبل اللجنة بساعة واحدة

-نظام الـ1000 جنيه هضيفك في جروب خاص VIP هينزل لك فيه تسريب كل المواد قبل الامتحان بـ 12 ساعة

وأضاف : مش هضيف حد ولا هسرب لحد امتحان ببلاش عشان انا مش هقدر ادفع من جيبي للمشرفين اللي شغالين في التسريبات ، محدش يضيع الوقت.

 

جروب غش يعرض تسعيرة تسريب الامتحان

 

التعليم : احذروا النصب .. مفيش تسريب

 

قالت وزارة التربية والتعليم إنه لا مجال نهائيا لـ تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة 2021، لأنها مؤمنة تأمينا كاملا من جانب الجهات السيادية في الدولة من أول طباعتها وحتى وصولها وتوزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة على اللجان. 

 

وطالبت وزارة التربية والتعليم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من شائعات طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدةً ان هدف مثيري الشائعات اثارة البلبلة والتوتر في نفوس طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

 

وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مرارا وتكرارا من الانسياق وراء مثل هذه الصفحات وجروبات الغش الموجودة على السوشيال ميديا ، قائلا: هذا نصب واحتيال ، ونتعامل مع مثل هذه المواقع والجروبات تباعا بالقانون.

 

وأضاف وزير التعليم : الغش يعد اهدارا لكل جهود الدولة واهدارا لجهد الطلاب المجتهدين.

 

وأكد وزير التربية والتعليم أن الغش في الامتحانات ظاهرة اجتماعية كبيرة منذ سنوات طويلة ، وقال الوزير “مش المفروض ان تبقى الامتحانات حالة حرب ” .

 

وقال : لو ما كانش عندنا غش كنا سمحنا بدخول التابلت وفتحناه وسمحنا بتحميل جميع التطبيقات المفيدة عليه ، لكن اللي منعنا من كده هو الغش ، وبالتالي فالغش يحرم الطالب المجتهد من مزايا يمكن ان تمنحها الدولة.

 

وأكد مصدر مسئول بغرفة عمليات التربية والتعليم ، أن الجهات الامنية ترصد جميع صفحات وجروبات الغش الموجودة على السوشيال ميديا ، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

وأكد  المصدر ، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكتروني، وكذا المجموعات التي تستخدم في الغش الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة مثل "واتساب، وفيسبوك، وتليجرام".

 

وأوضح ، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

ويتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة جروبات الغش التعليم وزارة التربية والتعليم طارق شوقي الثانوية العامة 2021

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