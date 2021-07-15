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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

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جامعة طنطا: الكشف على 1100 مريض من القرى الأكثر احتياجا

د. محمود ذكى : قوافل
د. محمود ذكى : قوافل جامعة طنطا بالقرى الأكثر احتياجا .. لخ

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية كبرى بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة فى إطار دورها الرائد فى خدمة المجتمع تحرص على تنظيم قوافل طبية تستهدف القرى الأكثر احتياجا فى المحافظة لخدمة المرضى، تنفيذاً للمبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والتي تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان، حيث تقدم القوافل خدمات طبية متميزة للمرضى وتقوم بصرف الدواء اللازم بالمجان.

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‏من جانبه قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ‏أن القافلة الطبية لجامعة طنطا بقرية سنباط استقبلت اليوم 1099 حالة فى مختلف التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف عليها وصرف العلاج بالمجان، ‏موضحا أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها مباشرة ‏إلى مستشفيات طنطا الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

د. محمود ذكى : قوافل جامعة طنطا بالقرى الأكثر احتياجا .. لخدمة المرضى

IMG-20210715-WA0036
IMG-20210715-WA0036
IMG-20210715-WA0035
IMG-20210715-WA0035
رئيس جامعة طنطا قوافل علاجية سنباط مركز زفتى لخدمة المرضي

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