واشنطن تطلق موقعًا حكوميًا لمكافحة تهديدات قراصنة "الفدية"

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها أطلقت موقعًا إليكترونيًا جديدًا يستهدف مكافحة تهديدات عمليات القرصنة الإليكترونية المعروفة بـ"الفدية".



واشتركت وزارتا العدل والأمن الداخلي الأمريكيتان وهيئات فيدرالية أخرى، حسب بيان صدر اليوم/الخميس/، في إطلاق الموقع الذي حمل اسم : stopransomware.gov لمساعدة المؤسسات العامة والخاصة بالولايات المتحدة في التصدي لهذا الخطر.



ويتضمن هذا الموقع بعض الآليات والأدوات التي وفرتها وكالات متنوعة على المستوى الفيدرالي في موقع واحد لتحقيق هذا الهدف التأميني بعد أن كانت المؤسسات والأفراد يضطرون للتعامل مع عدة مواقع للحصول على التنبيهات والإرشادات والتحديثات بشأن هذا التهديد.



يذكر أن عمليات "الفدية" كانت قد تسببت في إثارة مخاوف على نطاق واسع بين الشركات الأمريكية بعد نجاح مجموعة روسية مؤخرًا في اختراق أنظمة بعض هذه الشركات وتمكنت من إيقاف تشغيلها وطلبت فدية مالية كبيرة مقابل إعادة التشغيل.