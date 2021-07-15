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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الننى فى تدريبات أرسنال استعدادا للموسم الجديد

النني
النني

حرص محمد النني، لاعب خط وسط فريق أرسنال الانجليزي، ولاعب وسط المنتخب الوطني الأول، علي مشاركة جمهوره بصور له وذلك عبر حسابة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر محمد النني من تدريبات الفريق فى معسكر الفريق استعدادا لـ الموسم الجديد من الدورى الانجليزي ، نالت اعجاب متابعيه.


ويبدأ آرسنال مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس المقبل أمام برينتفورد.

 

واحتفل النني الاحد الماضي بعيد ميلاده ووجه نادي أرسنال الإنجليزي، رسالة تهنئة لـ نجم الفريق والمنتخب المصري بمناسبة عيد ميلاده الـ 29 .

 

ونشر الحساب الرسمي لـ آرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لـ النني وعلق: “عيد ميلاد سعيد يا نني”، كما نشر فيديو لـ أهداف محمد النني مع الفريق وأفضل لقطاته وعلق: “يمكنك ضرب المنافسين”.

 

وتواجد محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي في مصر قبل أن يذهب إلي لبنان لقضاء عطلته السنوية بعد نهاية الموسم في إنجلترا.

 

محمد النني تدريبات أرسنال الدوري الإنجليزي صورة

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