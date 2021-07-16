عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

زحام في شوارع وسط البلد لشراء ملابس العيد .. فيديو

صدى البلد

شهدت شوارع وسط البلد في القاهرة، أمس الخميس ، إقبالا كثيفا من المواطنين على المحال لشراء لـ شراء ملابس العيد.

وحرص عدد كبير من العائلات المصرية على التواجد بشوارع وسط البلد لشراء ملابس العيد للشباب والأطفال فيما أدى توافد المواطنين إلى حالة من التكدس والزحام الشديد في المنطقة.

وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون  إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو،  وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون اجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

 

 

عيد الأضحى أجازة عيد الأضحى السيسي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان

مجلس الأمن وليبيا .. تشديد دولي وعربي على ضرورة إجراء الانتخابات وطرد المرتزقة

معجزات الصلاة على النبي يوم الجمعة

فيديو يكشف الكثير عن قدرات كيا EV6 الكهربائية

رسالة تحذير من فرج عامر للأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

13 قتيلا بينهم تسعة صينيين بانفجار حافلة في باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

بتوجيه رئاسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ