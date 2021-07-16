زحام في شوارع وسط البلد لشراء ملابس العيد .. فيديو

شهدت شوارع وسط البلد في القاهرة، أمس الخميس ، إقبالا كثيفا من المواطنين على المحال لشراء لـ شراء ملابس العيد.

وحرص عدد كبير من العائلات المصرية على التواجد بشوارع وسط البلد لشراء ملابس العيد للشباب والأطفال فيما أدى توافد المواطنين إلى حالة من التكدس والزحام الشديد في المنطقة.

وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون اجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.