عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي: السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب

مسؤول أمريكي: السلطة
مسؤول أمريكي: السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب

ذكر موقع "والاه" العبري، اليوم الجمعة، أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية "هادي عمرو"، الذي زار إسرائيل ورام الله هذا الأسبوع، حذر في محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير. 

وقال مراسل موقع "والاه" العبري "باراك رافيد"، إن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي طالب إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية.

وأشار "رافيد" إلى أن مسؤولون إسرائيليون كبار شاركوا في المحادثات أن المسؤول الأمريكي أكد لهم أنه عاد قلقًا للغاية من محادثاته في رام الله، قائلاً: "لم أر السلطة الفلسطينية في مثل هذا الوضع السيئ من قبل". 
 

حزب أردوغان يعلن عودة العلاقات مع إسرائيل

تتضمن تصاريح وزيارات.. إسرائيل تعلن إجراءات خاصة بعيد الأضحى


وأكد المسؤول الأمريكي الكبير في محادثاته في إسرائيل أن تضافر الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وغياب الشرعية العامة للسلطة يخلق وضعًا خطيرًا وغير مستقر.

وأضاف: "إنها مثل غابة جافة تنتظر أن يشتعل شيء ما - إذا لم يكن لدى السلطة الفلسطينية المال اللازم لدفع الرواتب، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور وإلى الانهيار في نهاية المطاف".

وأوضح مراسل "والاه" العبري أن المسؤول الأمريكي قدم سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي يمكن لإسرائيل اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبيًا، فيما أعربت إسرائيل عن استعدادها لاتخاذ خطوات للمساعدة لتقوية السلطة الفلسطينية.

وفي محادثاته في رام الله وإسرائيل، بعث المسؤول الأمريكي بالرسالة نفسها للطرفين، وذكر أنه لا ينوي الضغط عليهم أو التوسل إليهم لاتخاذ خطوات لتحسين الوضع، لكنه شدد على أن استمرار التدهور سيضر في النهاية بالفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو قد وصل إلى المنطقة يوم الأحد وبدأ اجتماعاته مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله، ثم انتقل إلى الجانب الإسرائيلي والتقى مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، كما التقى مرتين بمنسق العمليات في المناطق غسان عليان وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

السلطة الفلسطينية مسؤول أمريكي وضع اقتصادي وضع سياسي ابو مازن

موضوعات متعلقة

فلسطين.. تحذير خطير بشأن موجة رابعة من فيروس كورونا

فلسطين.. 35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ترشيحاتنا

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي و كايزر تشيفز

قنابل موقوتة.. التوافقات الدولية تحسم طرد المرتزقة من ليبيا بعد اجتماع مجلس الأمن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

إجازة العيد 8 أيام.. اعرف ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

حب من النظرة الأولى.. أشهر السيارات في الشارع المصري

لـ المثليين جنسيا.. منظمة خاصة بوحدة الاستخبارات 8200 بالجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

إجازة العيد 8 أيام.. اعرف ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

حب من النظرة الأولى.. أشهر السيارات في الشارع المصري

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ