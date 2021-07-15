تتضمن تصاريح وزيارات.. إسرائيل تعلن إجراءات خاصة بعيد الأضحى

أعلنت إسرائيل سلسلة إجراءات بمناسبة حلول عيد الأضحى ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس.

ووفقا للمواقع العبرية فقد قرر ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية "غسان عليان" انه سيُسمح خلال فترة عيد الأضحى بقيام أهالي الضفة الغربية فقط بزيارات عائلية إلى إسرائيل، دون تحديد العمر، وكذلك بأداء الصلوات في المسجد الأقصى للرجال المتزوجين فوق سن 50 عامًا والنساء فوق سن 40 عامًا.



كما سيتم إصدار تصاريح للذين تلقوا التطعيم أو تعافوا، و ممن سيبرزون فحص للكورونا لغرض تشخيص وجود أجسام مضادة في الدم بناء على تعليمات وزارة الصحة إلإسرائيلية.

كما وسيتم توسيع ساعات العمل في المعابر التالية على مدار أيام العيد: بوابة طولكرم، وبوابة ضاحية البريد في ضواحي القدس ومعبر الجيب.