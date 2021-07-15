زيارة مرتقبة لوزير خارجية إسرائيل إلى المغرب

كشفت مواقع إسرائيل 24، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن اتصالات تجري بين إسرائيل والمغرب بهدف ترتيب زيارة لوزير الخارجية يائير لابيد إلى المغرب.



ووفقًا لموقع، فقد أوصل المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، الأربعاء الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، رسالة شخصية من لابيد، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بهذا الخصوص.



جاء ذلك أثناء استقبال ناصر بوريطة لألون أوشبيز، الذي قام بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من بلاده.