حزب أردوغان: سنرى مزيدًا من الخطوات الملموسة في العلاقات مع إسرائيل

كشف المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عمر جيليك، أن الفترة المقبلة ستشهد "المزيد من الخطوات الملموسة" في العلاقات مع إسرائيل، وفق ما أوردته قناة "i24 news" الإسرائيلية.



وقال جيليك بعد اجتماع للحزب لدى تقييمه للاتصال الذي أجراه الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، يوم الاثنين: "من الآن فصاعدا، سنرى المزيد من الخطوات الملموسة".





وأضاف: "لقد وضعنا إطارا نتحرك فيه قدمًا في العديد من المجالات"، وذكر أن القضية الفلسطينية ستكون في مقدمة هذه القضايا التي سيتم بحثها بين الجانبين الإسرائيلي والتركي، مضيفًا أن مجالات أخرى مثل السياحة والتجارة يجب أن تكون "ذات فائدة للطرفين".



وفي حديثه عن تعيين سفير تركي لدى إسرائيل، أكد جيليك أن "الوقت مازال مبكرًا".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا بالرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوج يوم الاثنين لتهنئته على توليه المنصب.