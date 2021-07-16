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رئيس التحرير
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كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي في خلال افتتاح مشروع حياة كريمة طمأنت المصريين

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل نعمان

قال الكاتب الصحفي عادل نعمان، إن احتفالية حياة كريمة، أمس، قدمت العديد من الرسائل، أهمها رسالة الطمأنة فيما يخص أزمة سد النهضة، والتي جاء في خطاب الرئيس السيسي.


وأضاف عادل نعمان خلال ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك ربط موضوعي بين مبادرة حياة كريمة والمياه، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة سيعتمد في داخله على الكوادر الشبابية.
 

وأوضح أن العمل التطوعي يمثل 30% من جهد دول العالم، ولهذا مجهود الشباب المتطوع في مبادرة حياة كريمة مبهر للجميع، منوها بأن منظمات المجتمع تلعب دورا هاما ورائع في التنمية وتوفير حياة كريمة.

 

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسي بزيادة أيام أجازة العيد أسعد الكثير من المواطنين.

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، في استاد القاهرة الدولي.


مواجهة موجات الإرهاب العاتية
قال الرئيس السيسي، اننا واجهنا موجة إرهاب عاتية سالت دماء أبنائنا من رجال الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية الباسلة، وتحمنا مشكلات، وأزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود ببرنامج للإصلاح الاقتصادي كان بطله هو المواطن المصري الذي تحمل آثاره المباشرة على حياته اليومية متفهما أهمية هذه الإجراءات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة كما أعدنا معا بناء مؤسساتنا الوطنية الدستورية وقد تشكلت الغرف التشريعية الممثلة للشعب المصري وعلى التوازي كان السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها فكانت المشروعات القومية الكبرى رمزًا يعبر عن إرادة المصريين في البناء.

وأضاف الرئيس، اننا وفرنا مدن جديدة، تتسع لكافة المصريين في كل ربوع الوطن وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا وتطوير للمناطق الخطرة وغير الآمنة، للقضاء على العشوائيات وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية وزيادة للرقعة الزراعية وصولًا اليوم إلى انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من "أربعة آلاف" قرية مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي ٥٨ مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب الـ ٧٠٠ مليار جنيه أو يزيد.

 

الرئيس السيسي أزمة سد النهضة مبادرة حياة كريمة حياة كريمة اخبار التوك شو

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