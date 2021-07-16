روبي: أمي وعيلتي كلها محجبات

حرصت الفنانة روبي، أن تقوم بالرد مجدداً على شائعات منع المحجبات دخول حفلها القادم، حيث تواصل معها رابطة جروب “surviving Hijab”.

ردت روبي، قائلة: “لو حابين تنشروا الرد انا تمام عشان الكل يعرف ان مفيش حد ممنوع من الدخول (وعلى فكرة انا امي وعيلتنا كلها محجبات”.

وكانت روبي قد نشرت روبي عبر حسابها بتطبيق انستجرام، شروط حضور حفلها المرتقب بالساحل الشمالي التي أحدثت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت روبى على هجوم رواد السوشيال ميديا من خلال حسابها بموقع انستجرام .

وكتبت روبى :" اولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع ،الشخص الى كتب الرولز مش مقصود منها ان الدخول مسموح للتربونات فقط المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب توربون على انه معنى الحجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط و تقدروا تتأكدوا بالتليفون ان الحجاب مش ممنوع و أنه لايمكن منع او محجبة من الدخول و لو حصل حاجه زي دى انا مش ممكن اوافق او اغني.. و شكرا".