نائب محافظ القليوبية يتفقد سير الأعمال بمشروعات الطرق

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية سير الأعمال بعدد من مشروعات الطرق الجارية ويتفقد منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص وذلك فى إطار تكليفات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

اقرأ أيضا:

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر



وتابع نائب المحافظ أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق مدينتي شبرا الخيمة والخصوص ، كما تفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية بمحور الخصوص الجديد بطول ٥ كم بدءا من مسطرد وحتى نفق الرشاح أسفل الطريق الدائري.



كما تابع محافظ القليوبية أيضا أعمال تمديد كابلات الكهرباء وتركيب كشافات الإنارة بشارع شركات البترول بمسطرد.



وخلال جولته بمدينة شبرا الخيمة تفقد نائب المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة في رفع المخلفات والسيارات القديم من شارع ١٥ مايو والشعراوي.



واختتم نائب محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة.



من ناحية أخرى أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة ، كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة ووضع الخطط لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث.



كما تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدى صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين، وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وذلك لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة فيها من التجار ، والمرور على المخابز والمطاحن للتأكد من جودة الخبز المقدم ومدي مطابقته للمواصفات .

وأوضح محافظ القليوبية ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ، لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية.



وأكد محافظ القليوبية ، على تكثيف العمل وإنجاز كافة أعمال التجميل ، ونظافة الشوارع بالمدن والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ، ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول، بالاضافة إلى ضرورة المرور على المخابز والمستشفيات والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية للتأكد من انتظام العمل ، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .



من ناحية أخرى ، كلف محافظ القليوبية وكيل وزارة الطب البيطري فى القليوبية ، بالتأكيد على حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية ، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي، بدءً من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني، مع القيام بالتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها .



كما كلف وكيل وزارة التموين فى القليوبية بالتأكيد على توافر الخبز طوال أيام العيد وإعداد خطة عمل للمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمحطات، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ، واستمرار الحملات على المجازر والجمعيات الاستهلاكية لمنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية ولحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

وأكد الهجان، على وكيل وزارة الصحة ، بإعلان حالة الطوارىء في المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية أثناء عيد الأضحى المبارك، مع مراعاة انضباط الأطباء والعاملين في المستشفيات، والمتابعة المستمرة لكافة المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية.