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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلبية مسحة رباعي المنتخب الأوليمبي بالمغرب

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة التي خضع لها محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، رباعي الفريق أمس جاءت سلبية.

 

وأجرى رباعي الأهلي مسحة طبية مساء أمس، الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

 

ويأتي إجراء المسحة لرباعي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث تقرر إجراء رباعي الأهلي مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأوليمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

 

ومن المقرر أن يجري رباعي الأهلي مسحة ثانية غدا الجمعة، بمقر إقامة الفريق بالمغرب أيضا.

 

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز

 

ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن يسافر رباعي الأهلي من المغرب إلى اليابان عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

المنتخب الاوليمبى الأهلى النادي الأهلي رباعي الاهلي سلبية رباعي المنتخب الأوليمبي

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