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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة المياه تستعد لعيد الأضحي بحملات توعية بشركاتها التابعة

الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة المياه والصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك، وجاهزية المعدات وفرق الصيانة المتخصصة لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية، خصوصًا أيام النحر، تحسبًا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي، ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، لاسيما المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد ممدوح رسلان، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار ممدوح رسلان إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة.

شركة مياه أسيوط

وفي سياق متصل، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حملات توعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستهدفت الحملة ربات المنازل والجزارين.

صرح المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الحمله حرصت على تغطية كل مراكز اسيوط لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف وغسيل السجاد والعمل على الاستخدام الأمثل للمياه لما لها من أهمية كبيرة لوجود الحياة على سطح الأرض، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي  من الطفح الناتج عن الانسداد بسب القاء مخلفات الاضاحي.

شركة مياه المنوفية

أصدر الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تعليماته لفريق إدارة التوعية للبدء فى تنفيذ حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بجميع مدن المحافظة متخذة الإجراءات الاحترازية فى التعامل مع المواطنين، حيث من المتوقع زيادة فى استخدامات المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد، مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحى.

شركة مياه بني سويف

وقال المهندس أحمد محمود صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف إنطلاق حملات التوعية بكيفية إستخدام شبكات الصرف الصحى والحفاظ على البيئة تزامناً مع إقتراب عيد الأضحى المبارك .

وأوضح أن فريق التوعية بالشركة سيقوم بالإنتشار بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة بنى سويف بالمرور ميدانياً على محلات الجزارة والمواطنين فى الأسواق لحثهم على التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحى والتخلص من مخلفات ذبح الأضاحى بشكل سليم مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال فترات عيد الأضحى المبارك.

شركة مياه الفيوم

وأضاف اللواء هشام دره رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الحملة التى بدأت منذ يومين ومستمرة حتى يوم عيد الاضحى المبارك قامت بتنفيذ عدة فعاليات داخل الشوارع والاحياء الرئيسيه بمدينة الفيوم بلصق البوسترات على جدران المحال التجارية والميادين العامه، كما تم تنفيذ زيارات ميدانية مباشرة لمحلات الجزارة وحثهم على ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه، واستخدام مياه الشرب قدر الحاجة عند غسيل الذبائح، وعدم إلقاء الدماء ومخلفات الاضاحى داخل غرف ومطابق الصرف الصحي والتى تتسبب فى انسدادات وطفوحات فى الشوارع التى بدورها تكون مصدرا للتلوث البيئي المسبب للأمراض والأوبئة والروائح الكريهه، بجانب تحميل روافع ومحطات معالجة الصرف الصحي طاقات فوق طاقتها الاستيعابية نتيجة صرف المخلفات واستخدام كميات كبيرة من مياه الشرب فى الغسيل مما يؤثر على ضعف ضغوط مياه الشرب داخل الشبكات ويمنع وصولها للقرى والعزب والنجوع الواقعه في أطراف المحافظة.

شركة مياه دمياط

أشار المهندس جمال الحسيني رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن الحملة شملت كافة مراكز المحافظة وفقا لخطة عمل موضوعة بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالمحافظة لإنجاح الحملة وتحقيق الإنتشار هذا إلى جانب التنسيق مع إدارة أوقاف دمياط للتنبيه بخطبة الجمعة السابقة لعيد الأضحى على رسائل التوعية للحفاط على خدمة المياه وشبكات الصرف الصحي .

*شركة مياه الشرقية*

وناشد المهندس عبدالشافي عبدالعزيز مسافر، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، المواطنين ضرورة الالتزام والترشيد و الحفاظ على المياه، وعدم القاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي ، مما يؤدي ذلك الى انسدادها و حدوث اعطال بها و اضطرار الشركة بقطع المياه للتعامل مع الاعطال و إصلاحها . 

وفي حالة وجود اي مشكلات يرجى الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات .

*شركة مياه المنيا*

وأشار المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إلى توعية  الجزارين والمواطنين بعدم القاء مخلفات الأضاحى فى شبكات  الصرف الصحى، والإلتزام بالسلوكيات السليمة ومنها وضع مخلفات الذبائح فى أكياس النفايات وإغلاقها بإحكام والتخلص منها فى الأماكن المخصصة لذلك   كما تم توزيع مطبوعات وعمل لقاءات خاصة بهذه السلوكيات.

تابع، أن الحملة تأتى ضمن توجيهات القياده السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

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