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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاة الجمعة من المسجد الحرام والنبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي

أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، أن الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، سيكون خطيب الجمعة اليوم من المسجد الحرام.

كما أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، أن الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان، سيكون خطيب الجمعة من المسجد النبوي.

واستعدت رئاسة شؤون الحرمين تستعد لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة، وتسخر كافة جهودها لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتعقيم جميع مرافق المسجد الحرام.

ترجمة خطبة عرفة
 


وذكرت رئاسة الحرمين الشريفين تستعد خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ إلى ترجمة خطبة عرفة لـ (١٠) لغات ونشرها للعالم، ورفع عدد لغات الإرشاد المكاني في المسجد الحرام لـ (٢٥) لغة

وتم تكليف الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، 
عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام ، ليكون خطيبًا لخطبة عرفة.

245 قطعة من النجف الجديد للمسجد الحرام
 


كشفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية برئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن أول ثلاث عينات من النجف أو الثريات الجديدة كما يعرف عنها في السعودية، والمصممة خصيصًا لمشروع مبنى زيادة الطاقة الاستيعابة للمطاف في المسجد الحرام.

وتتميز الثريات الجديدة أو النجف، بتصميمها الفريد المتسق مع الطابع المعماري المتفرد للمسجد الحرام والمصنوعة من الاستانلس ستيل والمطلية بالذهب عيار 24 بسمك 2 ميكرون ، وتزن الثريا الواحدة 280 كيلوجرام مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العالية للخدوش والصدمات بقطر يساوي 2,38م ثابت لجميع أدوار مبنى المطاف وبإرتفاع يصل حتى 3600 مم يختلف تبعاً للطوابق والمناسيب المختلفة للمبنى ومزودة بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED .

ويتيمز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع "دوبلكس" لمقاومة التيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمل الرياح بسرعة تصل حتى 152 كم / ساعة، بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية طبقاً لأفضل المواصفات الفنية والممارسات الهندسية المتبعة في هذا المجال ومن أهمها كود البناء السعودي.

وأوضحت الوكالة بأنه سيتم توفير 114 ثرية للدور الأرضي من مبنى المطاف، وثمانية قطع للدور الأول بينما سيتم تخصيص 123 ثرية للدور الأول ميزانين بإجمالي 245 ثرية أو نجفة لكامل المشروع.

ويأتي ذلك ضمن العناية والرعاية الكريمة من الدولة الرشيدة "أيدها الله" لتقديم أفضل الخدمات من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال الإنشاءات واعتماد أجود المواد والأنظمة وأحدثها رعاية ببيت الله الحرام، واهتماماً في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، واختتم القرشي حديثه رافعاً وافر الشكر وعظيم الأمتنان لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحرصه ومتابعته وتعزيزه لتقديم أفضل الخدمات في إطار هندسي متكامل مواكب لأحدث التقنيات وأفضلها.

المسجد الحرام المسجد النبوي الحرمين الشريفين خطبة عرفة السعودية

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