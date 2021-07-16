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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات بمناسبة عيد الأضحى

صدى البلد



أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية  وإنتظام سير العمل بجميع المواقع الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشدداً على المتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات والتعديات على حرم الطريق والأكشاك غير المرخصة ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية لإيجاد السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

 

سكرتير مساعد محافظ أسيوط يترأس حملة لرفع القمامة من حي شرق..صور

حملات للتوعية بترشيد استهلاك المياه بمناسبة عيد الأضحى في أسيوط والوادي الجديد

جاء ذلك خلال لقاءه مع هويدا شافعي رئيس مركز القوصية وحسام مهران رئيس مركز منفلوط ضمن سلسلة لقاءاته الدورية مع رؤساء المراكز لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بكل مركز.
حيث أكد محافظ أسيوط في بداية اللقاء على التواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء ورفع كافة تراكمات القمامة أولاً بأول وكذا مراجعة أماكن توزيع صناديق القمامة تسهيلاً على المواطنين وكذا وضع منظومة متكاملة للتخلص من القمامة وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فضلا عن متابعة المشروعات الجاري تنفيذها كل في نطاق مركزه وتذليل أي عقبات قد تعترض تسليمها في المواعيد المحددة.
كما وجه المحافظ بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المتعددين علي أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك مشدداً علي إسراع الخطى في استكمال وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكلة لتوفيق الأوضاع المخالفة. 
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمرور الميداني علي الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بكميات تكفي لإحتياجات المواطنين والإطمئنان علي مراعاتها كافة الإشتراطات الصحية والبيئية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة الإستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية بالمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وما يماثلها والتأكد من إلتزام أصحابها من تطبيق نسبه الإشغال المقررة وإجراءات التباعد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذلك التنسيق مع مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها بمراكزهم بتنفيذ الضوابط في المساجد المقرر إقامة صلاة العيد بها ورش وتعقيم المساجد وتكثيف الحملات ورفع الإشغالات والقمامة من الشوارع المحيطة مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد منظومة النظافة والتجميل الشوارع والميادين عيد الأضحى

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