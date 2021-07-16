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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منسق حياة كريمة بالمنوفية توضح المشروعات المستهدفة بقرية سمادون

الدكتورة كريستين
الدكتورة كريستين ماهر

قالت الدكتورة كريستين ماهر، منسق مبادرة حياة كريمة، بمحافظة المنوفية، إن "سمادون" قرية أم وعدد سكانها 75 ألف نسمة، وتضم مشروعا رئيسيا وهو عبارة عن مدرسة للتعليم الأساسي، وتم بدء العمل فيها في شهر مارس الماضي، ومستعدة للبدء في التشغيل مع بداية العام المقبل.

وأضافت كريستين ماهر، خلال لقائها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مستهدف إقامة مشروع مكون من 3 طوابق، ويضم 3 خدمات منها خدمات البريد والتموين.

وأشارت إلى أن المبادرة استهدفت رفع كفاءة القطاع الزراعي، موضحة أن المشروعات واجهت الكثير من الصعوبات في بداية تنفيذها، ومنها إجراءات التخطيط.

تنفيذ 454 مشروعا داخل 31 قرية بأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

مع تدشين الجمهورية الجديدة وإنطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي « حياة كريمة » تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإستاد القاهرة الدولي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى شارك في المؤتمر بأن قصص النجاح التى سطرها أكبر مشروع تنموى في تاريخ مصر الحديثة للتطوير الشامل لقرى الريف المصري يعكس الرؤية الثاقبة والإصرار والعزيمة التى تتحلى بها القيادة السياسية من أجل تحويل حياة ملايين المواطنين في قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف وحياة كريمة وإنسانية في الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي لتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .

حياة كريمة الدكتورة كريستين ماهر مبادرة حياة كريمة اخبار التوك شو محافظة المنوفية

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