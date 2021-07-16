بيان عاجل من تعليم القاهرة بخصوص فتح التقديم لرياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه بناء علي توجيهات محمد عطيه وكيل اول الوزارة مدير المديرية سيتم فتح التقديم لرياض الأطفال لمن لم يتقدموا بعد اعتبارا من 17/7/2021 وحتي 31/7/2021.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أولياء الأمور الذين لم يتقدموا بعد سرعة التقديم لأبنائهم .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه سوف يتم اعلان النتيجة بعد غلق باب التقديم.

رابط تقديم رياض الأطفال عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تقديم رياض الأطفال عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخطوات تسجيل طلبات أولياء الأمور على موقع تقديم رياض الأطفال:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط موقع رياض الأطفال موقع رياض الأطفال 2021 . اضغط على أيقونة بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم. اضغط على خدمات ولي الأمر قم باختيار تسجيل رغبات الالتحاق برياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمى للغات 2020/2021 ابدأ في تسجيل البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة.

شروط التقديم في رياض الأطفال 2021