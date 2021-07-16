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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيان عاجل من تعليم القاهرة بخصوص فتح التقديم لرياض الأطفال

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه بناء علي توجيهات  محمد عطيه وكيل اول الوزارة مدير المديرية سيتم فتح التقديم لرياض الأطفال   لمن لم يتقدموا بعد اعتبارا من 17/7/2021 وحتي 31/7/2021.

وناشدت  مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أولياء الأمور الذين لم يتقدموا بعد سرعة التقديم لأبنائهم .

بيان عاجل من تعليم القاهرة بخصوص التقديم للثانوية العامة

 

وأكدت  مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه سوف يتم اعلان النتيجة بعد غلق باب التقديم.

رابط تقديم رياض الأطفال عبر موقع وزارة التربية والتعليم 

رابط تقديم رياض الأطفال عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخطوات تسجيل طلبات أولياء الأمور على موقع تقديم رياض الأطفال:

  1. قم بتسجيل الدخول إلى رابط موقع رياض الأطفال موقع رياض الأطفال 2021.
  2. اضغط على أيقونة بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم.
  3. اضغط على خدمات ولي الأمر
  4. قم باختيار تسجيل رغبات الالتحاق برياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمى للغات 2020/2021
  5. ابدأ في تسجيل البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة.

شروط التقديم في رياض الأطفال 2021

  1.  يجب أن يتراوح سن الطالب المتقدم بين 4 سنوات بحد أدنى و6 سنوات بحد أقصى في تاريج 1/10/2021.
  2.  يشترط أن يكون ولي أمر الطالب المتقدم ساكنا في المربع السكني والنطاق الجغرافي وفق ما تم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

 

 

القاهرة مديرية التربية والتعليم محمد عطية رياض الأطفال محافظة القاهرة

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