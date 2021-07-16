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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بنى سويف : فحص وعلاج 1350مواطنا مجانا في قافلة طبية

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"

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وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية نزلة سعيد مركز سمسطا على مدار يومي "الأربعاء  والخميس 14 و15 يوليو الجاري"مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1354مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم  67،معمل طفيليات 46،حالات  الأشعة 13،استصدار 3 قرارت علاج على نفقة دولة ،تحويل 13 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 48 حالة

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

حيث أشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي  الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري،  عيد فرج مسئول معلومات القوافل،  أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل

بني سويف وزارة الصحة حياة كريمة محافظ بني سويف الرعاية الصحية قرية نزلة سعيد سمسطا

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