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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية عن مشروع حياة كريمة: سيخلق طفرة فى الريف

رئيس الأسقفية عن
رئيس الأسقفية عن مشروع حياة كريمة: سيخلق طفرة فى الريف المصر

 أشاد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بمشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري مؤكدًا على أن هذه المبادرة ستصنع طفرة فى ملامح الريف المصرى من خلال توفير الحياة الكريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وقال المطران سامى إن هذا المشروع الذى تبنته الدولة حين دعا إليه الرئيس السيسى فى مستهل عام 2019 أدى إلى تحرك المؤسسات والأجهزة لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى وتوفير كافة المرافق والخدمات فى القرى الأكثر احتياجا وهو ما عرف بمشروع تطوير الريف المصري مضيفًا المشروع يضع مصر فى فصل جديد من إنجازاتها الضخمة على مر التاريخ.  

وأضاف المطران سامى: لولا سواعد المصريين وجهود الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى ما كان ليظهر هذا المشروع للنور مؤكدًا إنه ينتصر لحقوق الإنسان وسوف يراه العالم كله.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر مشروع حياة كريمة الريف المصري الرئيس السيسي

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