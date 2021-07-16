بعد دخولها الموجة الثالثة من كورونا..الجزائر: مستعدون لجميع الاحتمالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن استعدادها للموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وكشف الدكتور يوسف العيد المكلف بالخلية الوطنية لمتابعة الوباء والإعلام الصحي بوزارة الصحة أن المصالح المختصة مستعدة لجميع الاحتمالات بعد وصولنا للموجة الثالثة.

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، قال الدكتور العيد، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف أن الحالة الوبائية في البلاد مقلقة، وأن عدد الإصابات يتزايد بشكل سريع.

وأضاف قائلا “لن نفرط في أي مريض ونحضر أنفسنا لجميع الاحتمالات خاصة مع سلالة دلتا التي تصيب أكبر عدد من الأشخاص بشكل سريع بما فيها الاعتماد على كل وسائل وإمكانات الدولة”.

وأضاف المختص في علم الأوبئة والفيروسات، أن بداية الارتفاع كانت منذ مدة حتى قبل قرار فتح المجال الجوي، وقد حدث الارتفاع في عد الاصابات بصورة بطيئة ثم تسارع.

وأوضح المتحدث أن المهم اليوم هو عودة الناس للتلقيح، مشيرا إلى وصول تقارير إيجابية هذا الأسبوع، وقال “اذا واصلنا بهذه الوتيرة سنستغل كل الكميات المخزنة عندنا حاليا خلال أيام” .

وطمأن المتحدث المواطنين بأن اللقاح موجود وبكميات كافية حيث تم توزيع قرابة 4 ملايين جرعة والكميات ستصل تباعا، واللقاح مضمون لكل المواطنين والهدف منه تلقيح على الأقل 60% من المواطنين .

وأوضح الدكتور العيد أن كل الاقتراحات موجودة على طاولة المجلس العلمي، بما فيها إجبارية التلقيح للدخول لبعض الفضاءات العمومية كالملاعب مثلا، واللجنة تقوم بالتحضير للدخول المدرسي القادم.