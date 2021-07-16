ننشر السيرة الذاتية لـ الملاحى المعين فى مجلس الشيوخ

أعرب الدكتور محمد حسام الدين حجازي الملاحي، عن شكره لـ الرئيس السيسي ، واعتزازه بالثقة التي منحها له ليكون عضوا في مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان، ليشارك كوكبة من رجال الوطن في اثراء الحياة السياسية لوطننا الغالي وتقديم مساندة حقيقية في إنجاز العملية التشريعية.

وأكد الملاحي، سعيه خلال عضويته لمجلس الشيوخ، الى تقديم كل من شأنه رفعة الوطن ومساندة قيادته، واصفا مجلس الشيوخ بانه " بيت الخبرة ومجلس الحكماء".

وأعلن أمس (الخميس)، عن اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 285 لسنة 2021 بتعيين الدكتور محمد حسام الدين حجازي الملاحي، عضوا بمجلس الشيوخ بدلاً من الدكتور أحمد عبد العزيز؛ لوفاته، نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وعمل الملاحي، وكيلا لكلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، ثم رئيسًا لقطاع البعثات وشئون الوافدين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في شهر يونيو لعام 2015.

وقد صدر قرار بترقية الدكتور حسام الملاحي، وكيل أول وزارة لقطاع البعثات، إلى مساعد أول للوزير لشئون قطاع البعثات والجامعات وذلك في أغسطس ٢٠١٦.

وشغل الملاحي، منصب رئيس جامعة النهضة.

وحقق الملاحي، خلال عمله مساعدا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكثير من الإنجازات خلال سنوات معدودة، حتى انه أطلق عليه " دينامو التعليم العالي" و "ابو الوافدين" و "صاحب صحوة التعليم العالي".

واستطاع ان يعد الكوادر التي ستأتي من بعده لتشارك في خدمة الوطن من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هو من بدا مشروع الجامعات الدولية، ومن أهم المشاريع التي قام بها، مشروع المراكز البحثية المتميزة في 3 مجالات، هي: المياه والطاقة والزراعة.

وتمكن الملاحي، من تحقيق قفزه في ملف الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وكذلك حقق قفزة في ملف البعثات، وفي عهده تميزت ونشطت المكاتب الثقافية.