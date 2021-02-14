البرلمان يرفض 4 مقترحات بشأن لائحة الشيوخ بجلسة اليوم.. تعرف عليها

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن مجموعة من التشريعات، حيث شهدت الجلسة رفض عدة مقترحات مقدمة من النواب، ونستوضحها في السطور التالية.









1- مقترح النائب مصطفى بكرى





رفض مجلس النواب مقترح النائب مصطفى بكرى، بأن يتم تعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابي، بدلا من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا أن هذا اللفظ لم يرد في أي من الدستور أو القانون.





ووافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون وتقضى بأن تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية. وسبق ذلك الموافقة على مادتى الإصدار.





2-مقترح النائب فريدي البياضي





وتم رفض اقتراح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والذي اقترح حذف عبارة "تشكيل خروجا علي القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى" وكان المجلس قد وافق علي المادة المنظمة لاختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ.





ووفقا للمادة 31 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.





3- مقترح النائب أيمن أبو العلا









اقترح النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة محو الأمية الرقمية إلى اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.





ورفض أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة، لمناقشة لائحة مجلس الشيوخ مقترح النائب وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، علي مقترح ابو العلا قائلا : مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها فى الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بكافة أشكالها.





وتنص المادة 53





تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:





- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.





- شئون البحث العلمى.





- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.





- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.





- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.





- المجامع العلمية واللغوية.





- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.





- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.





- محو الأمية وتعليم الكبار.





- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.





- الاتصالات السلكية واللاسلكية.





- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.





- البريد.





- أمن الفضاء المعلوماتي





- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





4- مقترح الحكومة ممثله في المستشار علاء الدين فؤاد





رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مقترح الحكومة ممثله في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتعديل المادة (76) من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بأن يتم النص في صدر المادة الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية، عبارة "مع عدم الاخلال بالمادة الدستورية 253".





وكان المستشار علاء الدين فؤاد، أكد أن طلبه التعديل يأتي حتي لا يفهم من النص أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس لشيوخ



