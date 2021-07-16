جامدين أوي .. كريم فهمي يوجه رسالة لصنّاع فيلم العارف

وجه الفنان كريم فهمى، رسالة لصنّاع فيلم “العارف”، والذي عُرض في السينمات يوم الثلاثاء الماضي .

وكتب كريم فهمى، من خلال حسابه على"انستجرام": "فيلم العارف عالمي بجد 👏👏 ، مبروك لكل صناع الفيلم اللي كلهم بجد جامدين اوي اوي مبروك احمد عز بتعلم منك يا كبير ، مبروك صديقي مصطفي خاطر اللي مفيش افيه الش منه ضحكني جدا.



واختتم" اخيرا مبروك اخويا احمد فهمي بجد و مش بجامل اداء عالمي ده انا اخوك و كرهتك في الفيلم 😂 ، مبروك يا احمد من نجاح لنجاح و دايما في ضهر بعض ❤️❤️❤️❤️".

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا للعمل الثلاثاء الماضي في أحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس.



وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.