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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطوة بخطوة.. إزاي تشتري شقة بنظام التمويل العقاري والأوراق المطلوبة

صدى البلد

أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 3%، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتضمنت مبادرة التمويل العقاري 2021 عددا من التيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري بغرض شراء وحدات سكنية للسكن الدائم فقط وليس الموسمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن مناسب بأسعار جيدة وفترات طويلة.

 

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

 

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

 

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

 

وبالنسبة لـ أسعار الشقق في المبادرة لمتوسطي الدخل، اشترطت المبادرة أن لا يقل ثمن الشقة يتراوح بين 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون، وبالنسبة لمحدودي الدخل لا يزيد سعر الشقة كاملة التشطيب عن 350 ألف جنيه .

 أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إنه سوف يصدر وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمناسبة صدور مبادرة التمويل العقاري، وستتراوح أسعارها من 165 ألفا حتى 310 آلاف جنيه.

 

وفي حال الرغبة في شراء وحدة من خارج مشروعات الحكومة لازم يتوافر فيها عدة شروط أهمها: 

- أن يكون العقار مرخص 

- أن تكون الأرض المقام عليها العقار مسجلة أو الوحدة مسجلة 

- أن تكون الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل.

- أن يكون صاحب العقار على علم بنظام التمويل العقاري 

- يتم سداد مبلغ 10% مقدم للحجز 

 

 الأوراق المطلوبة 

- صورة من رخصة العقار 

- صورة من عقد الوحدة 

- صورة من العقد المسجل للوحدة أو الأرض.

- صورة البطاقة 

- شهادة الدخل 

وفى  حالة الرغبة فى الحصول على وحدة من مشروعات القطاع الخاص أو الأهالي 

- يجب أن يكون العقار مرخص 

- الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل.

- الشقة كاملة التشطيب.

- لا يوجد أى أقساط أو متأخرات على الشقة أو العقار.

- أن يكون صاحب الوحدة على علم بنظام التمويل العقارى.

 

أما طرق الحصول على القرض فهى:

- يتوجه العميل لأقرب بنك ومعه الأوراق التالية

- صورة البطاقة 

- صورة من عقد الشقة 

- صورة من رخصة العقار 

- صورة من العقد المسجل 

- عقد ثلاثى يجمع بين الأطراف الثلاثة البنك وصاحب الوحدة والمواطن الراغب في شراء الوحدة 

- يقم بفتح حساب ويسدد فيه نسبة المقدم المحددة.

التمويل العقاري التمويل العقارى البنك المركزي الوحدات السكنية

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