منسق حياة كريمة يشرح تفاصيل إطلاق وثيقة تنمية الريف المصري

قال خالد جمال ، منسق القطاع التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، إن أمس الخميس كان أول إعلان لإطلاق وثيقة تنمية الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى باستهداف تطوير ٥٨٪ من قرى ومراكز الريف المصري.



وأضاف " جمال " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم عبر فضائية DMC ، ان وثيقة تنمية الريف المصرى تشمل تطوير ٤٥٠٠ قرية على مدار الثلاث سنوات القادمة بمعدل ١٥٠٠ قرية كل عام والذى بدوره سيخلق عملية تطوير جذرية بالريف المصرى خاصة بعد معاناة الأسر منذ عشرات السنين ب تدهور الخدمات والمرافق.



وأشار الى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالمواطن المصرى وتوفير كافة الخدمات والمرافق له خاصة أن اجمالى ٥٨٪ من المواطنين يعيش فى الريف هو ما استدعى القيادة السياسية للاهتمام بملف تطوير القرى المصرية.



وتابع أن مبادرة حياة كريمة تقوم منذ اطلاقها برصد احتياجات المواطنين ثم تم وضع مراحل التطوير وعمل لجان مشكلة لرصد كافة احتياجات كل قرية فى كافة القطاعات.

وأوضح أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة استهدفت القرى الأكثر احتياجا بنسب فقر أكثر من 70% ثم الانتقال لنسب أقل من 50% باستهداف مشاريع البنية التحتية ، وشبكات مرافق وشبكات صرف صحى وكهرباء ثم الخدمات التعليمية والصحية .



و نوه بأن المبادرة تستهدف تدشين شبكات توصيل مياه شرب وتحسين الخطوط المتواجدة او استبدالها بحديثة ، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة والثانية تستهدف 51 مركزا على مستوى 20 محافظة بعدد مستفيدين 18.4 مليون مواطن .



شعار " حياة كريمة " يعد هو الكيان الذى وضعته مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروعات التطوير الشامل للريف المصري والذى ساهم ويساهم فى تحويل واقع الحياة داخل قرى بالكامل إلى الأفضل والأحسن حيث تعمل المبادرة على توفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية داخل القرى المستهدفة لتتوفر بذلك بحق حياة كريمة للمواطنين فى مختلف أنحاء محافظات الجمهورية .

مبادرة حياة كريمة تعد من المبادرات القومية العملاقة، حيث خصص لها أكبر ميزانية لمشروع قومى فى تاريخ مصر تتخطى ميزانيته 700 مليار جنيه، وتستهدف كافة القرى المصرية على عدة مراحل أولها 1400 قرية في 52 مركزا على مستوى الجمهورية، بتضافر جهود العديد من الوزارات المعنية، بجانب المجتمع المدنى والقطاع الخاص.



وساعدت في التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، وبالتالي انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة لهم، بالإضافة إلى أنها ساهمت في توفير آلاف من فرص العمل للشباب، الأمر الذي أدي إلى الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم.



مستهدفات حياة كريمة للعام الجديد فقط، تشمل إنشاء 10828 فصلا دراسيا، إنشاء وتطوير 782 مركز شباب، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، 60 نقطة تحسن بمعدل تغطية الصرف الصحى، 22 مستشفى تأمين صحى، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادات متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية، تحول 83 ألف فدان للرى الحديث"، مؤكدا أن هذا خلال عام واحد فقط، ولهذا تعد هذه المبادرة أعظم مبادرة فى تاريخ مصر الحديث.



"حياة كريمة" مشروع تنموي غير مسبوق فى تاريخ مصر لتغيير معيشة 58 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من تطوير 143 قرية و172 مركزا خلال 3 سنوات، ورصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة ببرنامج متكامل لتحسين المرافق وبناء الإنسان.