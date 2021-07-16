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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة إفريقية .. ناهد السباعي تخطف أنظار متابعيها .. صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت ناهد السباعي بإطلالة إفريقية جذابة، مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف الاكتاف، ووضعت على شعرها "تربون إفريقي"، معتمدة على لمسات جمالية من المكياج الجذاب، وعلقت "طبيعة إفريقية".


وأثارت الفنانة ناهد السباعي، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل” بأحدث منشوراتها، الذي تحدثت فيه عن الفنانة دلال عبد العزيز.

 

ودعت الفنانة ناهد السباعي، بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي تعاني صحيا؛ بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، منذ أواخر أبريل الماضي.

 

ونشرت ناهد السباعي، صورة لها مع دلال عبد العزيز، وكذلك صورة لجنازة والدها، عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، وعلّقت عليها «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى، ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معاها، وساعة وفاة أخويا؛ جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس».

 

وأضافت: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».


يذكر أن ناهد السباعي، شاركت فى فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.


كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

 

الفنانة ناهد السباعي اطلالة افريقية تخطف الأنظار الأسود ناهد السباعي

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