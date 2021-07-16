عمرو أديب: حياة كريمة مشروع العمر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروع “حياه كريمة” هو مشروع العمر والمشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه يشمل نسبة 65% من سكان مصر.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن هذا المشروع هو التنمية المتكاملة من محو أمية وتوظيف ورعاية صحية وتعليم.

وتابع مقدم برنامج الحكاية أن مشروع حياه كريمة، سيغير حياه المصريين ، مؤكدا أنه مشروع تاريخي ويشبه التطوير والطفرة في تطوير القرى والمدن الصينية.

حياة كريمة

ومبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.