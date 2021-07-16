عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: حياة كريمة مشروع العمر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروع “حياه كريمة” هو مشروع العمر والمشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه يشمل نسبة 65% من سكان مصر.

 

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن هذا المشروع هو التنمية المتكاملة من محو أمية وتوظيف ورعاية صحية وتعليم.

 

وتابع مقدم برنامج الحكاية أن مشروع حياه كريمة، سيغير حياه المصريين ، مؤكدا أنه مشروع تاريخي ويشبه التطوير والطفرة في تطوير القرى والمدن الصينية.

 

حياة كريمة
ومبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.

عمرو أديب حياة كريمة الرئيس عبد التفاح السيسي الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

هل تذكر Clippy؟ مايكروسوفت تعيد إحياء الميزة الأكثر كرها في ويندوز

بدون رمضان صبحي .. بيراميدز يهزم المقاولون العرب 2-0 في الدوري

مفيد عاشور يروي موقفا مؤثرا مع الفنان أحمد زكي في فيلم الهروب

عمرو أديب: حياة كريمة مشروع العمر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

نضال الشافعي: الرئيس السيسي يدعم الأعمال الوطنية لتوعية الشعب

الباز عن أزمة حلا شيحة: المشاهد غير اللائقة ماينفعش تنزل فى كل الأوقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

المسافرون بالمطارات في عيد الأضحى.. تعليمات جديدة من مصر للطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

فيديو

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ