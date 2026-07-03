مصرع شخص وإصابة شقيقته في تصادم سيارة ملاكي بقطور

لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه، وأصيبت شقيقته بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تعرضهما لحادث تصادم مروع بسيارة ملاكي علي طريق مصرف الزهار التابع لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء أسامة الهواري مدير أمن الغربية،إخطارا من شرطة النجدة،يفيد بورود بلاغ من الأهالي،بمصرع شخص وإصابة شقيقته،في حادث تصادم مروع بسيارة ملاكي علي طريق مصرف الزهار التابع لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

تحرك أمني عاجل

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص، تبيّن اختلال عجلة القيادة بيد السائق ويدعي "من.ع"، مما أسفر عن الحادث إلى مصرع شخص يدعي احمد اسماعيل ابو زيد"يبلغ من العمر 50عامآ في وإصابةشقيقته السيده "بدريه اسماعيل ابو زيد "التي كانت ترافقه .

نقل جثمان الفقيد



تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقلت الشقيقة المصابة إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

رفع اثار الحادث

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.