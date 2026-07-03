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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لزيادة المشاهدات.. القبض على متهم صوّر جاراته خلسة ونشر المقاطع بمواقع التواصل

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، ملابسات صور ومقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت قيام صاحب الحساب بتصوير الفتيات خلسة حال وقوفهن بشرفة منازلهن بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة الساحل من ربة منزل، ونجلتيها "طالبتان" - مقيمات بدائرة القسم بتضررهن من أحد الأشخاص "مقيم بالعقار المجاور لهن" لقيامه بتصويرهن ونشر مقاطع فيديو على صفحته بأحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعى حال وقوفهن بشرفة منزلهن.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه محاسب مقيم بالعقار المجاور للشاكين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتصويره مقاطع الفيديو المشار إليها منذ فترة ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الداخلية وزارة الداخلية الساحل

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