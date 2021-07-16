وزير الري الأسبق: لدينا نقص 40% من مياه الري ومصر تحتاج سنويًا 105 مليار متر مكعب

أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن المياه تمثل حياة للفلاح المصري، كما أنه أصبح لديه تنوع في زراعة المحاصيل مما يتطلب مياه كثيرة ومتنوعة، لذلك تبذل وزارة الري مجهود كبير في توفير المياه بالكميات التي يحتاجها الفلاح حسب احتياج كل محصول للمياه، مشيرا إلى أن مصر بها نقص 40% لمياه الري.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن هناك مشكلة أمام مصر في توفير الكميات التي يحتاجها الفلاح في الزراعة، إلا أنها توفرها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

واوضح أن مصر تحتاج سنويًا بالنسبة لعدد المواطنين 105 مليار متر مكعب في العام، مؤكدًا أن الفترة الحالية في الفترة التي تتواجد بها ونشهد مشروعات لتنقية المياه من الشوائب والمخلفات الصحية والصناعية لإعادة استخدامها، إذ أن هناك طفرة كبيرة في هذه المجال.