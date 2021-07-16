عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري الأسبق: لدينا نقص 40% من مياه الري ومصر تحتاج سنويًا 105 مليار متر مكعب

سد النهضة
سد النهضة

أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن المياه تمثل حياة للفلاح المصري، كما أنه أصبح لديه تنوع في زراعة المحاصيل مما يتطلب مياه كثيرة ومتنوعة، لذلك تبذل وزارة الري مجهود كبير في توفير المياه بالكميات التي يحتاجها الفلاح حسب احتياج كل محصول للمياه، مشيرا إلى أن مصر بها نقص 40% لمياه الري.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن هناك مشكلة أمام مصر في توفير الكميات التي يحتاجها الفلاح في الزراعة، إلا أنها توفرها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

واوضح أن مصر تحتاج سنويًا بالنسبة لعدد المواطنين 105 مليار متر مكعب في العام، مؤكدًا أن الفترة الحالية في الفترة التي تتواجد بها ونشهد مشروعات لتنقية المياه من الشوائب والمخلفات الصحية والصناعية لإعادة استخدامها، إذ أن هناك طفرة كبيرة في هذه المجال.

ترشيحاتنا

هل تذكر Clippy؟ مايكروسوفت تعيد إحياء الميزة الأكثر كرها في ويندوز

بدون رمضان صبحي .. بيراميدز يهزم المقاولون العرب 2-0 في الدوري

مفيد عاشور يروي موقفا مؤثرا مع الفنان أحمد زكي في فيلم الهروب

عمرو أديب: حياة كريمة مشروع العمر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

نضال الشافعي: الرئيس السيسي يدعم الأعمال الوطنية لتوعية الشعب

الباز عن أزمة حلا شيحة: المشاهد غير اللائقة ماينفعش تنزل فى كل الأوقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

المسافرون بالمطارات في عيد الأضحى.. تعليمات جديدة من مصر للطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

فيديو

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ