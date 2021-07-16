كامل الوزير: مشروعاتنا العملاقة ستُحدث نقلة رائعة لمصر.. فيديو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة المصرية تشهد مشروعات طرق وكبارى وقطار سريع وتبطين ترع تنفذ بشكل رائع، مؤكدا انها مشروعات عملاقة.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن مشروعات النقل ستنقل مصر نقلة رائعة، معلقا “ مصر ستكون قد الدنيا كما يتمنى الرئيس السيسي”.

وتابع وزير النقل، أن المحاور والطرق يعاد تجديدها؛ من أجل تسهيل حركة المواطن فى كل ربوع مصر ، مؤكدا أنه سيتم العمل على ازالة التعديات على حرم السكك الحديدية على مسافة 10 آلاف كيلو، خاصة خط سكك حديد القاهرة حلوان.



وفي واقعة غير معتادة، أثناء جولة وزير النقل الفريق كامل الوزير، الخميس، لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهره الكبرى، وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع، بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر تلاحظ لوزير النقل، قيام إحدى سيارات النقل رقم ( أ ل ص 4395) قيادة المواطن أ. م. أ بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة التي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر.

وتصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية ما كادت معه أن تحدث كارثة محققة لكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة وقام وزير النقل بالتحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة مسير القطارات، مشيراً إلى أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث.

وتناشد وزارة النقل، المواطنين باتباع التعليمات المروروية وعدم السير على قضبان السكك الحديدية وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد لأن ذلك يتسبب فى وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين.

إزالة التعديات

وطالب الوزير بسرعة إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط العباسية- حلوان خاصة وأن هذه التعديات تتسبب في وقوع حوادث وتعرض حياة المواطنين للخطر.