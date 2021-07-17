كنيسة العذراء سيدة الكرمل تحتفل بعيد سيدة الكرمل

احتفلت مساء يوم الجمعة ، كنيسة العذراء سيدة الكرمل ببولاق، بعيد العذراء سيدة الكرمل، وذلك بمشاركة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب فرنسيس نظمي، راعي الكنيسة، والعديد من الآباء الفرنسيسكان، وشعب الكنيسة المحتفل.

تخلل القداس الإلهي الاحتفالي كلمة روحية من نيافة الأنبا باخوم، والتي بدأها بشكر الأب فرنسيس نظمي، راعي الكنيسة على الدعوة، وتهنئة الحضور بعيد سيدة الكرمل، تلاها كلمة حول عيد سيدة الكرمل، تاريخيًا، وروحيًا.

واختتم القداس الإلهي بالتطواف بتمثال العذراء سيدة الكرمل، وتقديم الأب فرنسيس الشكر لنيافة الأنبا باخوم، والأب بيشوي وكل الرهبان والحضور، وتهنئة كل الحضور بعيد سيدة الكرمل، وإعطاء البركة الرسولية الختامية من نيافة الأنبا باخوم للحاضرين.