عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيدةً مثلي لا يُمكن خيانتها.. هل خان يوسف الخال نيكول سابا؟

يوسف الخال ونيكول
يوسف الخال ونيكول سابا

تصدر الفنان يوسف الخال مؤشر البحث فى دولة السعودية ، وذلك بعد ظهرت زوجته الفنانة نيكول سابا فى أحدى البرامج التليفزيونية ، وكشف عن حقيقة خيانته لها . 

 

حيث أكدت نيكول سابا   أنَّها لم تتعرض للخيانة من قبل زوجها الفنان يوسف لخال ، لأنَّ "سيدةً مثلها لا يُمكن لرجل لديه نظر أن يخونها"، ليس فقط للأسباب الشكليَّة، ولكن لشخصيتها أيضاً.

 

يوسف الخال ونيكول سابا 

وكشف نيكول عن سر عدم تعاونها مع يوسف الخال فى عمل درامى حتى الأن ، حيث أكدت انها حريصان على إختيار العمل الذي سيظهران فيه معاَ، وأنهما يبحثان عن الفيلم أو المسلسل المناسب لهما لأن الأمر لن يتكرر كثيراً.

 

يوسف الخال فى سطور : 

 


يوسف الخال  وفنان  لبناني، فهو  ابن الشاعر السوري اللبناني يوسف الخال والفنانة التشكيلية السورية الدمشقية مها بيرقدار وشقيق الممثلة ورد الخال.

 

 درس يوسف الخال التصميم الغرافيكي ، وقد بدأ حياته في عالم الشهرة من خلال العمل عارض أزياء.

نيكول ويوسف 

 لم تقتصر يزسف الخال  نشاطاته الفنية على التمثيل فقط، فهو إلى جانب إجادته الغناء والتلحين،عمل على الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات ومنها مسلسل "الطائر المكسور".

 

شارك يوسف الخال  في بعض الكليبات الغنائية ككليب أغنية نجوى كرم "روح روحي" وكليب وعد "يا أحلاهم". 

خلال حفل زفافهما 

خاض يوسف الخال تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "هزي يا نواعم" في إل بي سي وبرنامج "روتانا أخبار" في قناة روتانا موسيقى وبرنامج "لاقونا عالساحة" على شاشة OTV اللبنانية إلى جانب الفنانة ندى أبو فرحات. 

 

تألق يوسف الخال في عدة أدوار أضاف لها سحره الخاص بدور الشاب العاشق، في مسلسل سارة مع المغنية سيرين عبد النور وتألق أيضا بمسلسل لو عام 2014 وبمسلسل أجيال مع الممثلة وملكة لبنان سابقا نادين نجيم والدور الذي حقق فيه نجاحا باهرا في الوطن العربي بدور "مالك" مع الممثلة باميلا الكيك في جذور في 2013.

نيكول ويوسف خلال حفل الزفاف 
يوسف الخال نيكول سابا يوسف الخال ونيكول سابا السعودية الخيانة

ترشيحاتنا

شاهد .. احتجاجات فى الجزائر بسبب أزمة نقص المياه

أبنيه منهارة والسيارات غارقة فى فيضانات المانيا.. فيديو

ترتيب الدوري المصري .. بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

قرار جديد من جوجل يجبرك على استخدام واتساب.. اعرف السبب

رعاية الأحداث والأقزام .. أبرز اختصاصات لجنة التضامن بمجلس النواب

حكم صيد السمك بالطعم الحي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

٤ قرارات جديدة من الكاف قبل مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف في المستشفى.. شاهد كارثة تصيب عروس بسبب الرقصة الأولى|صور

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ