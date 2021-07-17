سيدةً مثلي لا يُمكن خيانتها.. هل خان يوسف الخال نيكول سابا؟

تصدر الفنان يوسف الخال مؤشر البحث فى دولة السعودية ، وذلك بعد ظهرت زوجته الفنانة نيكول سابا فى أحدى البرامج التليفزيونية ، وكشف عن حقيقة خيانته لها .

حيث أكدت نيكول سابا أنَّها لم تتعرض للخيانة من قبل زوجها الفنان يوسف لخال ، لأنَّ "سيدةً مثلها لا يُمكن لرجل لديه نظر أن يخونها"، ليس فقط للأسباب الشكليَّة، ولكن لشخصيتها أيضاً.

يوسف الخال ونيكول سابا

وكشف نيكول عن سر عدم تعاونها مع يوسف الخال فى عمل درامى حتى الأن ، حيث أكدت انها حريصان على إختيار العمل الذي سيظهران فيه معاَ، وأنهما يبحثان عن الفيلم أو المسلسل المناسب لهما لأن الأمر لن يتكرر كثيراً.

يوسف الخال فى سطور :



يوسف الخال وفنان لبناني، فهو ابن الشاعر السوري اللبناني يوسف الخال والفنانة التشكيلية السورية الدمشقية مها بيرقدار وشقيق الممثلة ورد الخال.

درس يوسف الخال التصميم الغرافيكي ، وقد بدأ حياته في عالم الشهرة من خلال العمل عارض أزياء.

نيكول ويوسف

لم تقتصر يزسف الخال نشاطاته الفنية على التمثيل فقط، فهو إلى جانب إجادته الغناء والتلحين،عمل على الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات ومنها مسلسل "الطائر المكسور".

شارك يوسف الخال في بعض الكليبات الغنائية ككليب أغنية نجوى كرم "روح روحي" وكليب وعد "يا أحلاهم".

خلال حفل زفافهما

خاض يوسف الخال تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "هزي يا نواعم" في إل بي سي وبرنامج "روتانا أخبار" في قناة روتانا موسيقى وبرنامج "لاقونا عالساحة" على شاشة OTV اللبنانية إلى جانب الفنانة ندى أبو فرحات.

تألق يوسف الخال في عدة أدوار أضاف لها سحره الخاص بدور الشاب العاشق، في مسلسل سارة مع المغنية سيرين عبد النور وتألق أيضا بمسلسل لو عام 2014 وبمسلسل أجيال مع الممثلة وملكة لبنان سابقا نادين نجيم والدور الذي حقق فيه نجاحا باهرا في الوطن العربي بدور "مالك" مع الممثلة باميلا الكيك في جذور في 2013.