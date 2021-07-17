انخفاض الدولار مقابل الين في نهاية تداولات طوكيو

انخفض الدولار إلى حوالي 109.80 ين وسط عزوف متزايد عن المخاطرة في نهاية تداولات طوكيو بانخفاض من 110.51 ين . وبلغ اليورو 129.90 ين.

وتراجع الدولار إلى 109.80 ين في التعاملات الصباحية، متأثراً بعمليات البيع التي حفزها انخفاض متوسط سهم نيكاي.

وبعد أن أظهر بعض المرونة، تسارع الاتجاه الهبوطي للدولار في فترة ما بعد الظهر حيث "اكتسبت عمليات شراء الين للابتعاد عن المخاطرة الزخم رداً على انخفاض آخر في سهم نيكاي"حسبما قال أحد تجار العملات.

كما تأثر الدولار أيضاً بانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة مدفوعة بالتعليقات الحذرة من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول خلال جلسة استماع في الكونغرس يوم الأربعاء الماضي.