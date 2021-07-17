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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

مياه أسيوط
مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك بجميع مناطق الشركة على مستوى المحافظة.

 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة نظمت حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الماء وعدم إهدارها فى أعمال التنظيف أو غسيل السجاد وغيرها بصورة مبالغ فيها وتوعية الجزارين بعدم إلقاء مخلفات الاضحية فى غرف الصرف الصحى لاضراراه والتسبب فى حدوث انسدادات وطفوحات او انقطاعات.


وقال أن الشركة استعدت بكافة معداتها لمواجهة أى طفوحات أو انفجارات طارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحسباً لوجود أى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى فضلاً عن مواصلة تنفيذ خطة التطهير الدورية والخطة الاستثنائية المنفذة لغرف ومطابق الصرف الصحى تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وأضاف أن الشركة عمدت إلى تشكيل غرفة طوارىء بكل المناطق لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125 وسرعة حلها بصورة نهائية، والمتابعة المستمرة من فريق الطوارىء وفريق الصيانة المتخصص  لمتابعة المشكلات المتعلقة بظهور طفوحات بالشوارع أو أى شكوى تخص توعية المياه وجودتها.

 

وأشار أيضاً إلى تواجد الكيميائين بمعامل الشركة للقيام برفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أى شكوى تخص جودة المياه ، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق  من سلامة المياه وجودتها.

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